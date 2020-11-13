Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала подтянутое тело во время прогулки

Модель будоражит поклонников стильными фото, которые делала в рамках сотрудничества с мужскими журналами. Об этом пишет Politeka.net. На ее странице в социальной сети Инстаграм довольно много пикантных кадров, на которых девушка позирует в весьма открытой одежде или кружевных бикини.

При этом личных фото, сделанных дома и не для публики, практически нет. Поэтому поклонники довольно бурно реагируют на каждый такой кадр, когда девушка делится чем-то личным в профиле. На новом снимке Ли позировала в простом сером костюме, состоящем из короткого белого топа и светлых спортивных штанов.

Модель блеснула подкачанным телом и не смогла скрыть пресс, чем удивила фанатов.

«Работала над собой не только физически, но и морально. Собираюсь сегодня к духовному целителю, чтобы направить мою энергию и уравновесить мои чакры. Желаю всем любви, изобилия и благополучия 🌬», - написала корейская модель.

Вот как отвечают в сети:

«Великолепный вид, да; Omg потрясающая красота пресса😍👍💪; Вау выглядит потрясающе 😍😍😍; тренируй меня 🤪; Вы просто великолепны. То же самое в ответ; Мир ждет вас в стрим! Пошли!; Да тело богини не скрыть, рвутся на свободу; Люблю тебя, ким 😍; подобная энергия нужна каждому из нас; кажется тут много красивого; я не знаю, куда смотреть сначала».

Молодая красотка только набирает популярность среди альтернативных моделей с похожей внешностью. Благодаря своим выдающимся внешним данным, стать известной для Ким Ли не составило труда. А ее некая схожесть с Ким Кардашьян сделала ее еще более известной.

Как правило, она снимается для модных мужских журналов, показывает в Инстаграм фото из отдыха и удивляет личными селфи без постановок. В этот раз на фото можно увидеть довольно смелый образ Ли, в котором она отправилась отдыхать в клуб. Девушка не только распахнула золотистое мини-платье, больше напоминающее халат, но еще и посветила при этом бюстом без белья.

Ким не стала прятать лишение, соблазнительно покрутившись перед объективом и заняв удобную позу для фото.

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