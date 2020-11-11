Украинцам облегчили получение пенсий и субсидий

Кабинет министров Украины принял решение, которое все изменит для граждан. Так, в нашей стране теперь будет действовать политика "единого обращения".

Теперь каждый украинец будет иметь возможность быстрее получить пенсии и пособии. Получать средства разрешили на текущий банковский счет, пишет Сегодня. И после принятия решения Кабмина уже не нужно будет идти в Пенсионный фонд, далее - в банк для открытия счета, а затем ждать, и снова идти в банк.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что ранее граждане приходили в ПФУ или органы соцзащиты, после чего открывали счет для получения средств или сразу на месте выбрали получение пенсии через "Укрпочту". Масса украинцев выбирала последний вариант, ведь в таком случае не приходилось проходить процедуры с банком. В результате выплаты были, в основном, наличными.

Кроме того, в стране планируется запустить пилотный проект Единой информационной системы социальной сферы. Таким образом, хотят реализовать единую централизованную базу соцсферы путем интеграции всех реестров. В реестре будут отображаться все получатели соцслуг.

Кроме того, должны устраниться дублированные процессы и функции, а также осуществлен переход институтов соцсферы на электронный документооборот.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу в первом чтении 5 ноября проект изменений закона "О занятости населения".

Закон предоставляет право Кабмину определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним об урезании субсидий и массовых проверках: кого лишат денег на коммуналку.

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