Такой звезду не видел еще никто

Легендарная украинская модель и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева впечатлила неординарным макияжем

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Кому тоже нужны контакты, ставь + 😂😂😂 а да, и напоминаем, новый выпуск в понедельник в…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Костромичева позирует вместе с Плакидюк. При этом у звезды не естественно накрашены губы, из-за чего они кажутся в два-три раза больше. Во время разговора с подругой она кокетливо призналась, что пластику не делала, а это «ее» губы.

«Алла красотка», «Люблю ваш юмор, особенно совместный с Соней ❤️😂», «еще бы такие глазки для полного образа», «какие прекрасные девушки», «,губки супер, срочно нужен такой мастер», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская модель Алла Костромичева впечатлила поклонников длинной своих ног

Модель позировала на съемочной площадке, присев на кресло, а свою длинную "роскошь" Костромичева уложила на стол.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?»