Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которую признали облатательницей самых лучших ягодиц, показала свою главную гордость во всей красе

Как передает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее откровенное фото, на котором предстала почти без одежды. Для максимально пикантного вида она надела черный топ, обнаживший ее талию, и белые трусики.

Сьюзи Кортес стала в дверном проеме на фоне кухни, приняв весьма соблазнительную позу: девушка прижалась руками и грудью к косяку, изогнулась и оттопырила пятую точку. Вдобавок, модель слегка приподняла ногу и напрягла свои упругие бедра. Стоит отметить, что нижнее белье практически не прикрыло ягодицы знаменитости.

"Прощай, цензура", - красноречиво подписала снимок Сьюзи.

Пользователи соцсети засыпали хозяйку самых красивых ягодиц комплиментами в комментариях:

"Не играй так с моими чувствами !! 🙈"; "Просто великолепно"; "Чудесная красота"; "Очень прекрасное тело"; "Как роскошно, то, что ты любишь, очаровывает меня 🍑🍑🔥😍😈😘"; "Это очень провокационное фото, Сьюзи".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц обтянула пышные прелести слишком тесной тканью: "Тело богини"

Как Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оголила "персики" и устроила жаркие танцы на камеру.

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала свою главную изюминку.