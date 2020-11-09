Бразильская модель Сьюзи Кортес, ягодицы которой признали лучшими во всем мире, посветила своими прелестями в самолете

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" откровенное фото, на котором предстала практически без одежды. Она развалилась в кресле самолета в розовом плаще, который расстегнула, вывалив огромную грудь наружу. Вдобавок, девушка повернулась в кресле и выставила напоказ упругое бедро.

Стоит заметить, что в руке Сьюзи Кортес держит бокал шампанского, из которого успела отпить половину. Видимо, она решила расслабиться во время авиаперелета, а заодно и порадовать своих поклонником горячим снимком.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от такой смелости знаменитой модели, многи выразили свой восторг в описании:

"Фантастика"; "Как восхитительно это путешествие, принцесса"; "Замечательно 😍😍"; "Очень прелестные ножки"; "Маленькая принцесса"; "Потому что самое красивое накрыто. 🔥🔥🔥🔥"; "Какое эффектное фото, стоимостью в миллионы долларов, вы красивы, лучшее фото всех времен"; "Просто потрясающе"; "Чудесная".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц показала крепкий "орех" в любимой позе: так и хочется потрогать.

Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц, оттянув трусики, показала любимую позу.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц обтянула пышные прелести слишком тесной тканью: "Тело богини".