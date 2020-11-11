Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о цензуре

На фото красотка позировала в синем белье и прозрачной накидке, которую распахнула. Девушка стояла с распущенными волосами, а образ дополнила стильными украшениями на руке. Фото получилось эффектным и соблазнительным, ведь вид у Сьюзи был идеальным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прощай, цензура", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пять плюс", "Первый, "Богиня", "Во-первых, какая божественная женщина", "Прекрасная принцесса", "Просто шикарное тело богини", "Как богато выглядит эта красивая девушка с красивым телом", "Как прекрасна голубая любовь моя!", "красивые и милые тела поют мне красотка", "Какая упругая женщина", "Маленький подарок", "Тебе мое внимание", "Какая красивая и желанная женщина".

Напомним, известная модель Сьюзи Кортез продемонстрировала впечатляющие формы, полностью избавившись от одежды.

Кортез решила сфотографировать себя в зеркале в простой домашней обстановке. При этом модель не стала стесняться и полностью избавилась ото всей одежды и нижнего белья. Сьюзи стоит к камере в пол-оборота и прикрывает обнаженную грудь руками.

Напомним, выпившая обладательница самых красивых ягодиц засмущала позой без белья, распахнув плащ

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