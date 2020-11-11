Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о цензуре
На фото красотка позировала в синем белье и прозрачной накидке, которую распахнула. Девушка стояла с распущенными волосами, а образ дополнила стильными украшениями на руке. Фото получилось эффектным и соблазнительным, ведь вид у Сьюзи был идеальным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Прощай, цензура", - написала девушка под фото.
Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
Звезда «Дизель шоу» похвастался красавицей-женой во время прогулки: «Идеальное время, чтобы…»
Располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила»
Шальная "невеста" Харламова задрала платье и устроила встряску своим полушариям: "Выпали..."
Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, болезнь изменила внешность "прекрасной няни": "После лечения..."
"Пять плюс", "Первый, "Богиня", "Во-первых, какая божественная женщина", "Прекрасная принцесса", "Просто шикарное тело богини", "Как богато выглядит эта красивая девушка с красивым телом", "Как прекрасна голубая любовь моя!", "красивые и милые тела поют мне красотка", "Какая упругая женщина", "Маленький подарок", "Тебе мое внимание", "Какая красивая и желанная женщина".
Напомним, известная модель Сьюзи Кортез продемонстрировала впечатляющие формы, полностью избавившись от одежды.
Кортез решила сфотографировать себя в зеркале в простой домашней обстановке. При этом модель не стала стесняться и полностью избавилась ото всей одежды и нижнего белья. Сьюзи стоит к камере в пол-оборота и прикрывает обнаженную грудь руками.
Напомним, выпившая обладательница самых красивых ягодиц засмущала позой без белья, распахнув плащ
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц обтянула пышные прелести слишком тесной тканью
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала крепкий "орех" в любимой позе