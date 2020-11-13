Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила красотой, примеряв яркий концертный наряд

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала на странице проекта в Instagram.

Так, знаменитость будет присутствовать на четвертьфинале в роли ведущей звездного балкона. На фотографии красотка позирует в ярком концертном наряде, который эффектно оголяет безупречное тело.

Однако поклонники певицы припомнили ей недавний скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым.

«А подскажите, она сама вести эфир будет, или с Киркоровым?», «С Киркоровым и Басковым», «позор! После такого скандала на экранах Украины!», - пишут они.

До этого мы сообщали, что Оля Полякова засветилась во время поцелуя с российским певцом Филиппом Киркоровым.

В частности, это произошло во время выступления на фестивале в Дубае. Украинка прилетела в ОАЭ, чтобы присоединится к российским коллегам на PaRus 2020.

Уточняется, что помимо самого Киркорова, на сцене выступали Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и даже Леонид Агутин.

Позже Киркоров опубликовал у себя на странице в Instagram фотографию с Поляковой, подписав ее как "воссоединение Украині и России". Однако украинцы в комментариях к посту разъяснили ему, что это лишь выбор украинской певицы, а не всего народа.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты