Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила красотой, примеряв яркий концертный наряд
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала на странице проекта в Instagram.
Так, знаменитость будет присутствовать на четвертьфинале в роли ведущей звездного балкона. На фотографии красотка позирует в ярком концертном наряде, который эффектно оголяет безупречное тело.
Однако поклонники певицы припомнили ей недавний скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым.
«А подскажите, она сама вести эфир будет, или с Киркоровым?», «С Киркоровым и Басковым», «позор! После такого скандала на экранах Украины!», - пишут они.
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До этого мы сообщали, что Оля Полякова засветилась во время поцелуя с российским певцом Филиппом Киркоровым.
В частности, это произошло во время выступления на фестивале в Дубае. Украинка прилетела в ОАЭ, чтобы присоединится к российским коллегам на PaRus 2020.
Уточняется, что помимо самого Киркорова, на сцене выступали Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и даже Леонид Агутин.
Позже Киркоров опубликовал у себя на странице в Instagram фотографию с Поляковой, подписав ее как "воссоединение Украині и России". Однако украинцы в комментариях к посту разъяснили ему, что это лишь выбор украинской певицы, а не всего народа.
Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик
Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.
Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты