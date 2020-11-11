Известная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница естественного бюста 13-го размера, продемонстрировала свои формы в тонкой майке и призналась, от каких вопросов устает больше всего
Красотка поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
В нем Кузнецова рассказала, что ежедневно получает множество сообщений от своих поклонников, однако очень многие из них написаны как под копирку.
«В основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?!», - рассказала модель.
Она призналась, что была бы не прочь пообщаться с поклонниками, если бы они вышли за рамки этих тем.
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Кузнецова также показала шуточное видео, на котором она сидит за столом перед камерой в тонкой белой майке с глубоким декольте и кокетливыми полосками ткани прямо на груди. Красотка крутит своим «богатством» перед камерой, а сверху можно увидеть надпись: «Натуральные?». Затем в кадре появляется неизвестный парень, который произносит: «Может быть…а может и нет».
«А может, пошел ты?», - «отвечает» ему Кузнецова.
Поклонники модели тут же отреагировали на видео.
«Натур продукт», «Привет, хорошего вечера», «Не обращайте внимания на негативных людей вы шикарна», «У нее такой юмор, с такой не скучно», «Завораживает», - пишут люди.
Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.