Известная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница естественного бюста 13-го размера, продемонстрировала свои формы в тонкой майке и призналась, от каких вопросов устает больше всего

Красотка поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

В нем Кузнецова рассказала, что ежедневно получает множество сообщений от своих поклонников, однако очень многие из них написаны как под копирку.

«В основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?!», - рассказала модель.

Она призналась, что была бы не прочь пообщаться с поклонниками, если бы они вышли за рамки этих тем.

Кузнецова также показала шуточное видео, на котором она сидит за столом перед камерой в тонкой белой майке с глубоким декольте и кокетливыми полосками ткани прямо на груди. Красотка крутит своим «богатством» перед камерой, а сверху можно увидеть надпись: «Натуральные?». Затем в кадре появляется неизвестный парень, который произносит: «Может быть…а может и нет».

«А может, пошел ты?», - «отвечает» ему Кузнецова.

Поклонники модели тут же отреагировали на видео.

«Натур продукт», «Привет, хорошего вечера», «Не обращайте внимания на негативных людей вы шикарна», «У нее такой юмор, с такой не скучно», «Завораживает», - пишут люди.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.