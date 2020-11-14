Такого не было уже давно

Погода в Украине 14 ноября накроет страну тотальной облачностью, но синоптики рассказали еще об одной пакости

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз специалистов.

В частности, на западных областях украинцам советуют готовиться к дневным 6-9 градусам со знаком «плюс», а ночью похолодает до 1-4 выше нуля. Дождей явно не будет, хотя на солнце также рассчитывать придется.

Похожая ситуация ожидается в северной части страны. Здесь воздух днем прогреется до 2-8 градусам по Цельсию, а после захода солнца показатель остынет до 0-3 со знаком «плюс». На небе будет тотальная облачность.

Немного больше повезет украинцам, которые проживают в центральных регионах. Здесь ноябрь порадует людей 3-8 градусами тепла. А вот ночью будет похолодание до 0-2 градусов со знаком «плюс». Лишь в Запорожской области прогнозируется локально до -1 мороза.

Облачность ожидается и на юге Украины, где столбик термометра прогреется днем до 6-8 выше нуля. Ночью морозов также не будет: показатель будет колебаться в районе 0-5 градусов тепла.

Несмотря на общую тенденцию, солнце сегодня «покажется» на восточной части Украины. В то же время ночью здесь синоптики прогнозируют резкое похолодание: до 3-5 градусов ниже нуля. А вот днем ожидается от 2 до 7 тепла.

Синоптики из Украинского гидрометеорологического центра предупреждают, что в Киеве и пригороде будет от 4 до 6 градусов со знаком «плюс». Ниже нуля воздух ночью опустится лишь в Яготинском районе. На остальной части территории будет около 0-3 тепла.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

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