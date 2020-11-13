Сильные морозы придут в Украину лишь в январе 2021 года

Как сообщает Politeka со ссылкой на Апостроф, таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, резкое снижение температуры воздуха в Украине начнется с 15 января. Ночью морозы будут достигать до - 16 градусов, не исключены и осадки в виде снега.

Такая погода, продолжил Горбань, будет преобладать в Украине до 8 февраля. Затем температура удержится на уровне чуть ниже 0 градусов, а 20 февраля должно потеплеть до +2 градусов по Цельсию.

Ранее мы сообщали о том, что авторитетный синоптик Наталья Диденко предупредила, что украинцам стоит готовиться к очередному ухудшению погоды. Погода ухудшится уже на выходных: в некоторых регионах возможны дожди с мокрым снегом.

"В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Выходные будут преимущественно серыми, но все же еще остается много желтого, оранжевого и красного цветов на деревьях и кустах", - резюмировала синоптик в свежем прогнозе.

Аномально теплая зима - последствия тайного использования климатического оружия. Такое мнение озвучил синоптик Леонид Горбань.

Ранее климатологи прогнозировали, что зима 2019-2020 годов должна была быть суровой, но неожиданно оказалась аномально теплой.

Горбань не сомневается, что теплая зима была спровоцирована климатическим оружием, и для этого использовали антенные поля, расположенные в Гаконе (США), а также в России и в Норвегии.

Климатологи США, Великобритании, России, Германии в ноябре 2019 года прогнозировали суперхолодную зиму над территорией Европы. А на Новый год директор гидрометцентра РФ обещал, что Москву накроют морозы до -35.

Но все пошло не по плану, когда в начале 2020 года вместо обещанных -35 градусов была плюсовая погода.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".