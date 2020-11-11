Тина Кароль в белой рубашке покорила поклонников нежным и слегка небрежным образом

Недавно популярная украинская певица снялась для VOGUE. Теперь Кароль делится гламурными кадрами с новой фотосессии на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом снимке певица задумчиво смотрит в камеру с легкой улыбкой, подперев голову рукой. Кароль одета в стильную белую рубашку с расстегнутыми манжетами и слегка оттопыренным воротом. В целом образ певицы выглядит максимально простым и немного небрежным.

Особого шарма Кароль придает взъерошенная копна волос на голове. Ее завитым в мелкие локоны волосы специально придали естественный и не расчесанный вид. Вместе с минимумом макияжа это позволило певице показать свою натуральную красоту и изящество.

Поклонники Кароль пришли в восторг от такого снимка. При этом многие обратили внимание на то, что певица опубликовала фото в один день с Даном Баланом, с которым ей давно приписывают тайный роман.

«Вопрос: почему ты такая красивая?», «Тина Григорьевна, в чём прикол в один день с Даником выкладывать посты? семейные традиции?», «Неземная», «Умиротворение в глазах, так радует!», «Влюбилась в это фото такая малышка», «Эталон женственности!», «Наш кудряшик», «Девушка-пожар», «Тина в рубашке-просто очарование», «Вы с Данчиком договариваетесь в один день выкладывать фото?», - пишут люди.

Напомним, Дан Балан побаловал своим загадочным появлением: "Тина не в той...".

Как сообщала Politeka, Тину Кароль сняли в странном виде, фото жертвы моды уже в сети: "Топ под колготки - это что-то новое".

Также Politeka писала, что Кароль распахнула "душу" в эффектном черном комбинезоне, показав все богатства.