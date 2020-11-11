Украинская певица Тина Кароль изумила смелым образом с открытым животом

Как пишет Politeka.net, на одной из фанатских страниц в "Инстаграм" выложили снимки звезды с фотосессии для журнала VOGUE!. 35-летняя красавица покрасовалась в просвечивающихся синих колготках и полосатом топе в тон к ним. Верхняя часть наряда обнажила руки и плоский животик Тины, придал внушительного объема бюсту и заворожил смелым декольте. Колготки, в свою очередь, подчеркнули осиную талию и роскошные ноги артистки.

В таком откровенном образе исполнительница развалилась на полу, согнув одно колено. Тина Кароль завела руку за голову, сделав акцент на слегка растрепанных волосах, и заинтересовано взглянула в сторону.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от новой работы Тины Кароль и засыпали ее комплиментами в комментариях под фото:

"Идеальная фигура. Что наденет, все будет выглядеть идеально"; "Какая красивая😍😍😍🤤🤤🤤"; "Это так круто 🔥"; "Ммм, клааасно 😍 Правда топ под колготки что-то новое 😂"; "зима пришла... пора бы и одеться...😉"; "Отвал"; "Красота"; "шикарная"; "Какая красивая😍😍😍🤤🤤🤤".

Ранее Тина Кароль распустила волосы и сделала прямую укладку, изменив своей излюбленной подвитой прическе, вероятно, решила слегка изменить приевшийся имидж на радость поклонникам. К новой внешности певица подобрала темно-синеее приталенное вечернее платье, верх которого будоражит даже самое скудное воображение. Дизайн наряда позволил любоваться соблазнительным декольте, потому как рукава приспущены на плечи.

Напомним, шальная Тина Кароль потерлась сладкими местами и устроила "пожар" на лестнице

Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся

Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье