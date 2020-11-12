Певица Тина Кароль отбросила всякое стеснение и заставила ею гордиться

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала в Инстаграм новые кадры - результат фотосессии для журнала VOGUE, а также сам процесс съемок (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На одном из фото бесстыжая Кароль довела публику до экстаза: певица максимально распахнула пиджак, сверкнув соблазнительным бюстом, "упакованным" в черный лифчик. Тина театрльно поставила руки на пояс, вскинув подбородок. Удачное освещение сделало свое дело, и фото получилось шедевральным с пикантным послевкусием.

Кароль показала, каким тяжелым трудом удалось сделать этот снимок и не только. Окруженная толпой фотографов, стилистов и костюмеров, Тина блистала перед камерами, не подавая виду, что устала. Этим красотка вызвала настоящий восторг у пользователей.

"женщина вы устроили пожар, не созволите его потушить? 😳🔥"

"Огненная девушка 🔥"

"Слишком sexy girl😍"

"Ой БОГИ🔥🔥

"Женщина-вамп🔥😻💜"

"Восторг как он есть😍❤️"

"Сколько прекрасных снимков, жаль не все идут в народ 🙉"

"чувство гордости всё не отпускает... живём в одно время с Легендой❤️"

"какая же Тина красивая женщина❤️Невозможно оторвать глаз. Красота в сочетании с талантом💕"

"Жарко девочке 🥵"

Ранее мы сообщали, Кароль приятно удивила публику своим выступлением на презентации книги VOGUE.

"На самом деле, красота спасет мир... В каждом своем шаге, каждая женщина каждое утро должна быть сильной, смелой, потому что, кто, если не она... Мы рождены в этом мире, чтобы украшать этот мир", - сказала в своей речи Тина.

Напомним, белокурая Кароль подразнила ножкой в разрезе, вскружив голову нежной красотой.

Также Politeka писала, что кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев.