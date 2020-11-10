Популярная украинская певица Тина Кароль в черном кожаном костюме впечатлила новым образом
Несколько часов назад 35-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на мероприятии по случаю выхода книги VOGUE. Об этом пишет Politeka.net. Все дело в том, что впервые в истории глянца на обложке книги оказалась она – украинская звезда, празднующая в этом году 15-летие со старта музыкальной карьеры.
Тина ради съемки сменила несколько образов и решилась даже на фото без белья в постели. Один из кадров был высоко оценен фанатами, поэтому лучшее фото было опубликовано на странице «Фан-Тина». Кадр, который был сделан в перерыве между съемками, привлек к себе внимание несмотря на простоту.
Все дело в том, что в черной коже и с расстегнутым верхом в зоне декольте звезда выглядела потрясающе.
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«Так выглядит реальный огонь, просто потрясающе🔥; Ну слишком красивая😍😈🔥; Что за образ??; Ждём🔥🔥🔥; Режим ждуна😍; 🤩 огонь 🔥 ❤Comming soon 😍 Тина в журнале будет бомба😏; красоточка».
Мы также ранее сообщали, что певица каждый раз поражает нарядами во время новых эфиров на шоу «Танцы со звездами», а ее образы для клипов обсуждают даже спустя несколько недель после презентации.
Для своих выступлений она чаще всего выбирает приталенные платья, напоминающих золотую эпоху голливудского гламура. В повседневной жизни Тина предпочитает женственные наряды, но иногда экспериментирует с экстравагантными образами.
На официальном фан-аккаунте артистки недавно также появилась подборка лучших фото Тины, на которых певица блистала в черном платье из латекса. Стоит отметить, что крупные локоны, красная помада и стрелки уже давно стали визитной карточкой певицы.
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