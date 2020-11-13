Певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова встревожила неожиданным заявлением
Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.
«Будет трудно - крепись,
будет больно - не плачь,
будет ветер - не гнись,
глаз в ладони не прячь,
если грозы - смотри,
если слёзы - сотри,
если страшно - держись,
помни, жизнь - это жизнь.
Мои хорошие, берегите себя и своих близких, обнимите тех, кто рядом...позвоните сегодня тем, кто далеко», - написала девушка.
Бузова также опубликовала свое черно-белое фото, на котором выглядит слегка растерянной. Певица запечатлена в блестящем платье, расшитом пайетками.
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Отметим, такой пост очень встревожил поклонников Бузовой. Артистку засыпали словами поддержки и комплиментами.
«Нет слов... ну ващеееее 🔥🔥🖤глаз не отвести🖤», «Ты тоже береги себя, пожалуйста», «Куколка», «Нереально красивая 😍😍😍😍😍Девушка мечта ❤️😏 Повезло Давиду», «Вауууу😍какая красивая», «Олечка, ты тоже себя береги🥺🙏🏻❤️ Аккуратнее будь», " Законнно быть такой красивой?😁Выглядишь просто невероятно", "Что-то случилось?", "Фото нереальное! Ну а девушка на фото, скорее даже неземная!", - пишут в комментариях.
Напомним, Алла Пугачева и Бузова сошлись в неравной схватке, дошло до оскорблений: "Певички мяукают, как котята"
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".