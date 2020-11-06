Певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова встревожила неожиданным заявлением

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

«Этот день я не забуду ... НИКОГДА», - написала артистка.

При этом она опубликовала фото, на котром выглядит растерянной.

Отметим, такой пост очень встревожил поклоников Бузовой. Кто-то в Сети даже предположил, что она беременна.

После заявления Бузовой фолловеры постарались ее поддержать и все же узнать, что произошло.

«Оля, все хорошо?», «Расскажи, что случилось», «Красотка, ни перед чем не останавливаетесь», «Самая-самая сильная девочка», - пишут в комментариях.

Отметим, сейчас Бузова вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым участвует в шоу «Ледниковый период». В Сети предположили, что вероятно певицы покинула проект.

Ранее мы сообщали, Бузова показала себя на прогулке, позируя на пустынной площади в темное время суток. Ольга скинула объемную черную курточку, оставшись в реглане.

"Ловите модную меня после тренировки. Локация, как вы уже поняли, Лужники. Как вам мои обновочки?", - подписала фото звезда.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".