Известная певица Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, показала себя и рассказала о мыслях

На фото красотка позировала без белья и в одном пиджаке. На нижнем кадре певица его спустила, показывая голое плечо. Образ Татьяна дополнила украшениями на шее и в ушах, а также афрокосичками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все мысли которые имеют огромные последствия всегда просты.

Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным нужно только сделать тоже самое. Ведь как просто...

Лев Толстой «Война и мир».

Идеальные времена для философов. Скажу я вам, друзья. Но и размышлять можно «нарядно»..", - написала девушка.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали один комментарий: "Невероятно, вызываешь восторг".

Сообщалось, что Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева полностью разделась ради эффектного кадра.

Так, звезда опубликовала два сторис "из прошлого". Воржева снялась 10 лет назад для журнала "XXL". На тот момент девушке было всего 22 года.

На обложке Татьяна красовалась в черном боди с кружевом и большим декольте, откуда, можно сказать, выскакивала грудь.

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