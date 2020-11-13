Певица Миша Романова разгорячила публику роскошным нарядом и неожиданной просьбой
Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-участница группы ВИА Гра опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем платье шоколадного оттенка
Эффектная блондинка, с "мокрой" укладкой на голове, повернулась к камере спиной, сверкнув аппетитным "орешком", упакованным в плотную ткань, и соблазнительными очертаниями упругого бюста.
Девушка кинула через плечо игривый взгляд и рассказала в подписи, чего хочет от публики:
"Друзья, вы заметили, что в этом «прекрасном» 2020-м году мы даже не придаем значения Пятнице 13-го?🖤 Тем не менее, хочется отдать должное этому дню, ведь иногда так хочется посмотреть что-то страшное до мурашек. На самом деле, я редко включаю ужастики, когда нахожусь дома одна, самые страшные для меня являются: «Зеркала», «Оно», «Мама» и «Заклятие»😅 После просмотра помню, как я быстро умывалась, чтобы не стоять с закрытыми глазами в ванной комнате🤣 Делитесь своими хоррор-историями. Возможно, что-то и я себе выберу для просмотра с друзьями🍿"
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Пользователи кинулись советовать Мише, что посмотреть:
"Самым страшным считаю «Поворот не туда»😵, «Пункт назначения» и «Синистер»! Ой фильм «Мама» ужастик-драма😢"
"Попробуй посмотреть"Техаскую резню бензапилой" может принесет массу впечатлений🌚"
"Обожаю "Заклятие"🔥 Смотрела обе части😻 Скоро третья выйдет💫"
Ранее мы сообщали, Романова взбудоражила чувственным фото в микро-топике, из которого, казалось, вот-вот "выпадут" нежные "персики".
Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини
А еще Politeka писала, что ребенок породнил Мишу Романову и Макса Барских, певица ошарашила известием
Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова сверкнула завидным бюстом в купальнике