Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя, восхищая чувственностью
На фото красотка позирует в легком платье. Красотка оставила волосы распущенными, запрокинув голову назад. На нескольких чувственных кадрах Анна показала свою фигуру в лучах света. Кадры получились эффектными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Обожая тебя", "Волшебная", "Вау, Аня, ты прекрасна", "Какая же ты красивая", "Аня какие замечательные, восхитительные, и очень очень красивые фотографии. Хорошего вечера Аня. Очень ждём ваши новые веганские рецепты", "Это просто прекрасно, одна из самых любимых моих актрис!!!!!!!", "Моя самая любимая актриса. Я бы так хотела вас увидеть по настоящему или хотя бы чтоб вы ответили на мой комментарий", "Это нечто".
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Сообщалось, что актриса Анна Кошмал вызвала переполох новыми кадрами.
Работа над вторым сезоном завершилась, и Кошмал решила поставить запоминающуюся точку.
Актерский коллектив, включая гримеров, костюмеров и прочих сделали на прощание "живое" фото: хаотично и забавно двигаясь, создавая единый сумасшедший "ансамбль".
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