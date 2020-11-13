Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя, восхищая чувственностью

На фото красотка позирует в легком платье. Красотка оставила волосы распущенными, запрокинув голову назад. На нескольких чувственных кадрах Анна показала свою фигуру в лучах света. Кадры получились эффектными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Обожая тебя", "Волшебная", "Вау, Аня, ты прекрасна", "Какая же ты красивая", "Аня какие замечательные, восхитительные, и очень очень красивые фотографии. Хорошего вечера Аня. Очень ждём ваши новые веганские рецепты", "Это просто прекрасно, одна из самых любимых моих актрис!!!!!!!", "Моя самая любимая актриса. Я бы так хотела вас увидеть по настоящему или хотя бы чтоб вы ответили на мой комментарий", "Это нечто".

Сообщалось, что актриса Анна Кошмал вызвала переполох новыми кадрами.

Работа над вторым сезоном завершилась, и Кошмал решила поставить запоминающуюся точку.

Актерский коллектив, включая гримеров, костюмеров и прочих сделали на прощание "живое" фото: хаотично и забавно двигаясь, создавая единый сумасшедший "ансамбль".

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