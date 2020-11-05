Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал похвасталась снимком в кровати

Актриса, полюбившаяся многим украинцам в образе Женьки из сериала «Сваты», показала себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Анна Кошмал запечатлена, сидя на кровати. На ней надет белый халат.

Актриса приняла позу для медитации и закрыла глаза.

«Сохраняй спокойствие и расслабься», - подписала она фотографию.

Пост активно комментируют пользователи Сети.

«Очень красиво», «Лучшая», «Красотка», «Хорошенькая», «Красоточка», «Аня, Вы такая славная, нежная, женственная.... Мой сын Вас обожает по роли "Жени" в "Сватах"... Все песни выучил наизусть... А когда я делаю мэйк "смоки" говорит: "Мама, ты на Женю похожа" 😆 (из серий про готов)...», «Имитируешь , типа Будда», «Аня, Вы такая славная, нежная, женственная...», «Спасибо. Очень мотивирующие фото», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал порадовала поклонников новым снимком у моря.

Особое внимание привлек рельеф тела актрисы, который просматривался через тонкую ткань. Поклонники смогли рассмотреть плоский животик актрисы и ее пышную грудь.

Напомним, довольная Женька из "Сватов" в униформе прильнула к трем брутальным красавцам: "Хорошо, когда все...".

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» в струящемся платье-ночнушке покорила видом в роскошных апартаментах: настоящая звезда.

Также Politeka писала, что довольная Женька из «Сватов» пленила красотой в прозрачном платье: «Даже не узнала сначала».