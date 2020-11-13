Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала об образе

На фото красотка позирует в штанах, жилете и прозрачном корсете. Звезда стояла на улице и демонстрировала идеальную фигуру и бюст шестого размера, который еле помещался в наряд. Благодаря этому кадры получились очень соблазнительными и пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шиншилловый жилет дополнил идеально образ. Уже предвижу споры в комментариях", - написала Алена.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Держись сестра", "Мечта любой бабки из совка, ещё не хватает шапки из норки ( или из чего их делали) и шарфа из лисы", "Афродита", "Круто, хочу себе такой жилетик", "Шиншилл жалко((", "Красавица, носи с удовольствием", "Очень красиво и элегантно", "Ладно) не буду", "Да здравствует Франция", "Такая красивая Алена".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович заговорила о пирсинге на интимных местах.

Модель решила рассказать о своем пирсинге сосков, так как каждый день на нее сыпется множественное количество вопросов.

"Больно ли делать? Очень, но боль секундная и сразу проходит! Обидно только, что терпеть ее нужно два раза. Потому что прокола то два", - написала красотка.

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