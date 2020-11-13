Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала об образе
На фото красотка позирует в штанах, жилете и прозрачном корсете. Звезда стояла на улице и демонстрировала идеальную фигуру и бюст шестого размера, который еле помещался в наряд. Благодаря этому кадры получились очень соблазнительными и пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Шиншилловый жилет дополнил идеально образ. Уже предвижу споры в комментариях", - написала Алена.
Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:
Неугомонная Асмус показалась без штанов, удивив признанием: «Напомним Гарику, как…»
Безбашенная мама Верки Сердючки без лишних прикрас показала, как выглядит в жизни: «Губки магнит»
Белобрысая Волочкова опозорилась видом в грязном трико с разводами: «Жутко выглядит»
Самая красивая женщина мира оттянула топ и засмущала видом с рискованным декольте: "Дикий цветок"
"Держись сестра", "Мечта любой бабки из совка, ещё не хватает шапки из норки ( или из чего их делали) и шарфа из лисы", "Афродита", "Круто, хочу себе такой жилетик", "Шиншилл жалко((", "Красавица, носи с удовольствием", "Очень красиво и элегантно", "Ладно) не буду", "Да здравствует Франция", "Такая красивая Алена".
Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович заговорила о пирсинге на интимных местах.
Модель решила рассказать о своем пирсинге сосков, так как каждый день на нее сыпется множественное количество вопросов.
"Больно ли делать? Очень, но боль секундная и сразу проходит! Обидно только, что терпеть ее нужно два раза. Потому что прокола то два", - написала красотка.
Напомним, украинская Кардашьян затянула потуже корсет и не удержала лимончики в нем
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян затянула потуже корсет и не удержала лимончики в нем
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян раззадорила мужчин, выронив бюст из слишком тесного наряда