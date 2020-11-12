Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о лимонах

На фото красотка позировала в корсете, который не смог вместить пышную грудь Алены. Но зато Омович его затянула настолько туго, что талия оказалась очень маленькой. Модель в руках держала четыре лимона, которыми прикрывала самое пикантное на груди. Девушка для кадра села на стол, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нужно было эту фотку с лимонами грузить, когда было 1.3 миллиона. Прогадала конечно.Согласны?", - подписала фото Омович.

"У тебя талия 30 сантиметров?", - спросил фанат.

"Да нет, я не затягивала на полную корсет чтобы получилось 30)) у меня бы глаза из орбит вылезли", - написала в ответ Алена.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Девушка и четыре лимона", "Ангел", "Еще фото в корсете, пожалуйста", "вау, ты прекрасна, моя леди, я так сильно тебя люблю, ты красивая".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович не смогла скрыть бсют в открытом комбинезоне.

Как видно на фото, представленных одним из магазинов, с которым сотрудничает Омович, девушка не может скрыть достоинства.

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