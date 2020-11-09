Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала жаркий образ в черных кружевах

Скандально известная и довольно популярная модель продолжает удивлять образами в социальных сетях. Так как Омович постоянно снимается в разных фотосессиях для магазинов, она постоянно меняет образы. Однако, неизменным остается один акцент – внимание на ее пышном бюсте.

После операций Алены по увеличению ягодиц и бюста фанаты постоянно обсуждают ее внешний вид, так как он кажется им неестественным и слишком кукольным. Омович также не стесняется демонстрировать сами достоинства без белья или в одних кружевах. Поскольку она привыкла к работе на камеру, то подчеркивать достоинства ее тела не составляет труда.

На фото, представленном в социальной сети Инстаграм на странице одного из магазинов, Алена предстала в одних кружевах и поразила видом в постели благодаря пикантной позе. Как и говорилось ранее, Алена не делала акцент на чем-то, кроме своей груди, и в этот раз.

Мы также писали, что у девушки очень необычная фигура, которой она постоянно привлекает к себе внимание. Модель абсолютно не стесняется своего тела, поэтому зачастую ее наряды исключительно откровенные, без стеснения обнажающие ее выдающиеся достоинства.

Так, Алена разместила видео, на котором она стоит рядом с кроватью и позирует в белых брюках и лифчике, который явно на нее мал и не скрывает высокую грудь дивы. В руках у знаменитости – Айфон предпоследней модели, также отчетливо видны татуировки на теле девушки.

Фанаты бурно ореагировали на новый образ звезды. Всего за 10 минут они поставили почти 2,5 тысячи лайков и написали множество комментариев.

"Замечательно 😍😘💕 очень очень красиво; Чертовски хорошо выглядишь.🔥 твои тыковки всегда готовы🔥🔥; Хорошенькая ❤️; Я без ума от тебя; Я люблю Звезду на заднем плане! ⭐️🔥. Симпатичный ❤️ Хх; Вы продаете нам мечты ❤; У вас простая сделанная внешность, типичная, этакая простушка, я не в восторге😢".

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