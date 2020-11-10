Известная модель Алена Омович, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Омович позировала в узеньком топе. Красотка демонстрировала свое тело по зону декольте, хвастаясь идеальным животиком. Но внимание привлекает больше пышная грудь красотки, которая прямо выпирает из топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сфотографировала утренний пресс, пока не нажрала вечернее пузо", - написала Омович.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Кайф, или задавить можно".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович показала жаркий образ в черных кружевах.

На фото, представленном в социальной сети Инстаграм на странице одного из магазинов, Алена предстала в одних кружевах и поразила видом в постели благодаря пикантной позе. Как и говорилось ранее, Алена не делала акцент на чем-то, кроме своей груди, и в этот раз.

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович показала смелый образ в прозрачном боди.

Омович полностью изменила размер бюста, поставила импланты в ягодицы, подправила нос и теперь с гордостью сверкает формами практически без одежды. Как можно заметить, девушка выглядит очень эффектно благодаря стройной фигуре.

Напомним, украинская Кардашьян вместо белья едва прикрыла свой стыд золотыми цепочками

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян до неприличия спустила штаны и заставила поклонников краснеть

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян нарушила все приличия, задрав на пляже майку



