Известная модель Кайли Дженнер и ее сестра Ким Кардашьян похвастались формами без одежды

Обе красотки завоевали огромную популярность, поэтому их фанаты создают соответствующие странички, на которых публикуют самые жаркие кадры, пишет Politeka.net.

В этот раз поклонники соединили две разные фотографии Ким и Кайли, представив их в горячих образах: "Очень жарко".

Кайли позировала обнаженной, сжав бюст в руках. На голове красотки была шляпка с вуалью, сквозь которую она смотрела как-то вызывающе.

А Ким позировала в крохотном бикини также прижав руки к груди. Тонкая талия была с блестящей юбочкой, кончик которой выглядывал на фото.

Модель распустила длинные волосы, улыбалась и смотрела в камеру.

Кожа обеих красоток блестела от излишнего нанесенного сияния.

За 20 минут пост собрал мало лайков, ведь группа еще не набрала особой популярности.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в одном тесном белье, эффектно заглядывая в кадр. Дополнить образ знаменитость решила безупречным макияжем и элегантной прической.

На другой фотографии знаменитость все в том же наряде пытается поправить прическу.

Пользователи сети написали много приятных сообщений звезде, ведь выглядит она действительно шикарно.

Напомним, что Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст

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