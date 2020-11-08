Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер обтянула пышные формы узким платьем

Соблазнительница, которая потратила много денег на пластические операции, теперь с гордостью демонстрирует результаты в откровенных нарядах, пишет Politeka.net. Поклонники размещают снимки кумира на своих фан-страничах.

В этот раз известная красотка предстала в коротком платье, которое обтянуло ее пышные прелести - бюст и бедра.

Звезда позировала возле машины, выпятив свои груди. Тонкая талия под столь смелым нарядом выделялась благодаря обтянутым пышным бедрам.

Кокетка даже слегка задрала наряд для придачи снимку еще большей пикантности.

Сверкающие украшения и маленькая сумочка завершили образ. Также стоит отметить, что Кайли надела розовой парик. Длинные волосы спустились аж до талии и выглядели очень стильно.

За 15 часов пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были впечатлены столь жарким образом красотки и написали ей много приятного.

"О, боже мой! Какая красотка", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в черном боди с блестками, а волосы собрала в хвост. На спину оперлась сестра звезды, модель Кендалл Дженнер, которая показалась в топике и юбке. Девушки стояли в профиль к камере и демонстрировали самые аппетитные места.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в белом бикини, стоя спиной к камере. Рядом можно увидеть подругу, Анастасию, которая была в цветном купальнике и очках. Девушка тоже показывала свою пятую точку на кадре. На втором снимке звезду уже развернулись, а на третьем - Анастасия лежала, а Дженнер стояла.

Напомним, Кайли Дженнер с подружкой померилась "булочками" в бикини на яхте

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