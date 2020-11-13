Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, испачкалась в песке ради жаркого кадра на пляже

Звезда в самых откровенных бикини демонстрирует аппетитные "булочки" и другие завидные объемы, пишет Politeka.net.

В этот раз знаменитость продемонстрировала невероятные размеры во время отдыха.

Модель позировала спиной к камере на берегу моря. Красотка извалялась в песке - ее волосы и тело были грязными, но при этом красотка была весела и беззаботна.

Модель надела купальник, который обтянул ее прелести и красиво "впивался" в спину.

Квитко натянула крохотные трусики выше бедер, тем самым подчеркнув еще больше их пухлость и совершенство. Округлые бедра смотрелись великолепно, пусть даже грязные.

Всего за 10 минут пост собрал более 400 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятных сообщений в сторону такой жаркой красотки.

"Моя королева", - написал один из фанатов.

Напомним, Анастасия Квитко в этот раз надела шелковое платье с пуговицами, которые расстегнула. Из распахнутой одежды выставилась большая грудь без белья. Такая деталь привлекала внимание и не посмотреть в декольте просто невозможно.

Поясок подчеркнул тонкую талию, а длина наряда позволила взглянуть на ножки.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в рваном топе и черных трусиках. Красотка дополнила образ белой бейсболкой, а сама сидела у края фонтана. Волосы Анастасия оставила распущенными, а взгляд отвела от объектива камеры.

Фанаты быстро поставили более двух тысяч лайков и написали много приятных сообщений жаркой красотке.

Напомним, русская Кардашьян еле упаковала огромные прелести в тугой корсет

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