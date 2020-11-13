Танцовщица, педагог-хореограф и звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева стремительными темпами возвращается в форму после недавних родов

Как передает Politeka.net, 32-летняя знаменитость опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном топе и красном обтягивающем платье с "вкусным" разрезом внизу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Илона, как известно, всего месяц назад, 11 октября, родила сына, и теперь ей не терпится вернуться на танцпол. Впрочем, звезда уже делает первые шаги в эту сторону - и, стоит отметить, весьма успешно.

Брюнетка пустилась в пляс, ошеломив публику страстными и динамичными движениями. В подписи Гвоздева призналась, как для нее важно снова начать танцевать.

"Мой первый танец после 🤰🏻. Как же скучала я за этим кайфом, эмоциями, движением... Когда я танцую - я живу, я свободна, я говорю со всем миром на языке тела, каждая клеточка дышит и 🎵пронизывает до костей, что аж мурашки по коже. В очередной раз убеждаюсь, что я выбрала верный путь в жизни, верную профессию, от которой в восторге, я словно наркоманка🤪💃🏽💋. Это лучшее восстановление после родов👌 Что вы чувствуете,когда занимаетесь любимым делом?!", - поделилась Илона.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Шикарно выглядишь👍"

"Яка ж ви неймовірна, ви просто🔥🔥🔥😍😍😍❤️❤️ обожнюю.... Ви найкраща танцівниця👍"

"😍 Просто как бальзам на глаза"

"О, таким темпом вы уже в форме, я вижу !! 👏"



"Ваууууу какие движения прям кайф как же красиво 😍"

"Просто супер.. Ты танцуешь просто сносит крышу 👍🤗😊😊"

"Илоночка, Вы в прекрасной форме! 👍 И не скажешь, что месяц, как родили) 💃"

"Как после родов? Не может быть? 😂😂 где все те лишние кило, целлюлит и тд😂😂 Что это за машина времени, Илона ?? !! это противозаконно! ❤️"

Напомним, что Илона Гвоздева крупно пожалела о своих словах о Поляковой: "Меня мама по-другому воспитывала".

А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева огорошила кадрами из палаты сразу после рождения сына: «Успела…».

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову».