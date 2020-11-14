Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, выпятила роскошный бюст в тонкой майке с декольте

Звезда записывает одни из самых горячих видео в сети, выставляя напоказ идеальные формы, сообщает Politeka.net.

Красотка просто без всяких стеснений будоражит фантазии поклонников, как в этот раз в сториз.

Ким ли записала видео-селфи, на котором потягивает напиток с трубочки. Звезда показала себя крупным планом, блеснув кроме лица, красивым бюстом.

Модель в тонкой маечке с декольте, которое было выделено кружевом, вела себя непринужденно. "Непослушные" формы, казалось, так и норовили выпрыгнуть, но это было идеально для красотки, таким образом, она показала себя во всей красе.

Звезда закинула волнистые волосы набок и смотрела камеру.

"Ким Ли, ты такая прекрасная", - написал один из поклонников.

Кадры не получили много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Ким Ли предстала в коротком топе с длинным декольте. Из большого выреза выставилась пышная грудь, и нисколько не смущало красотку, хотя топик явно мал. Наоборот Ким активнее шевелилась перед камерой, двигая бедрами и тряся роскошными формами.

Лямки соблазнительного топика впивались в кожу звезды.

Напомним, Ким Ли позировала в черном купальнике и бейсболке. Звезда позировала на яхте, а волосы оставила распущенными. Ким обняла стойку на судне, а взгляд отвела от камеры. Фото получилось светлым и немного пикантным.

"Доджеры из Лос-Анджелеса - чемпионы мира", - подписала фотографию красотка, радуясь за победу команды.

Напомним, корейская Кардашьян в узеньком топе еле вместила роскошный размер

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