Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, выпятила роскошный бюст в тонкой майке с декольте
Звезда записывает одни из самых горячих видео в сети, выставляя напоказ идеальные формы, сообщает Politeka.net.
Красотка просто без всяких стеснений будоражит фантазии поклонников, как в этот раз в сториз.
Ким ли записала видео-селфи, на котором потягивает напиток с трубочки. Звезда показала себя крупным планом, блеснув кроме лица, красивым бюстом.
Модель в тонкой маечке с декольте, которое было выделено кружевом, вела себя непринужденно. "Непослушные" формы, казалось, так и норовили выпрыгнуть, но это было идеально для красотки, таким образом, она показала себя во всей красе.
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Звезда закинула волнистые волосы набок и смотрела камеру.
"Ким Ли, ты такая прекрасная", - написал один из поклонников.
Кадры не получили много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Ким Ли предстала в коротком топе с длинным декольте. Из большого выреза выставилась пышная грудь, и нисколько не смущало красотку, хотя топик явно мал. Наоборот Ким активнее шевелилась перед камерой, двигая бедрами и тряся роскошными формами.
Лямки соблазнительного топика впивались в кожу звезды.
Напомним, Ким Ли позировала в черном купальнике и бейсболке. Звезда позировала на яхте, а волосы оставила распущенными. Ким обняла стойку на судне, а взгляд отвела от камеры. Фото получилось светлым и немного пикантным.
"Доджеры из Лос-Анджелеса - чемпионы мира", - подписала фотографию красотка, радуясь за победу команды.
Напомним, корейская Кардашьян в узеньком топе еле вместила роскошный размер
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