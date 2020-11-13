Филипп Киркоров похвастался участием в гламурном светском мероприятии, но получил «оплеуху» от Галкина

Как передает Politeka.net, фото с модного ивента Киркоров выставил на своей странице в Инстаграм.

«Главное светское мероприятие Москвы. Премия «GQ Человек года». Все нарядно по традиции. Black tie. Иван Ургант. И самые успешные и талантливые люди года. Кто по вашей версии - #человекгода 2020?», - написал Король российской эстрады.

Максима Галкина возмутило проведение подобного мероприятия во время пандемии, о чем он доволльно резко высказался в комментариях.

«Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время! P.S. Это ни в коем случае не персональная претензия к тебе, Филипп. Просто я бы на месте организаторов этой ярмарки тщеславия полностью переодел бы всех в защиту, по крайней мере попросил бы всех снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид, и наградил бы только медиков», - написал он.

Отметим, Галкина поддержали и некотріе другие комментаторы.

«Филя. Если там не было медиков, то все грустно. Итоги не смотрел. Прости», - написал продюсер Табриз Шахиди.

«Человеком года должен быть тот, кто больше всех помог другим», «А причем тут человек года и шоубиз?», - пишут в Сети.

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