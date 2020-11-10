Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза умилили стильными образами на домашней кухне

Трогательное фото 7-летних близнецов появилось на одной из фанатских страниц в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Гарри и Лиза позируют на фоне кухонных шкафчиков. При этом оба ребенка одеты весьма вычурно. Так, Гарри стоит в брюках, белой рубашке со стильным принтом и черной бабочке.

А вот его сестра Лиза примерила ярко-красное платье, украшенное воздушным тюлем. Волосы девочки завязаны сзади, что придает ее образу еще больше «взрослости».

«Братик и сестричка», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники звездного семейства активно комментируют фото.

«Дай Бог здоровья, счастья и всех земных благ Гаррику и Елизавете», «Лизочка милый человечек», «Лапушки-ангелочки! Птеньчики Галчата», «Они очаровательны! Я это пишу не ради красивого словца, они действительно прекрасны. Дай Бог им счастья!», «Отличные крошки», «Два ангела», «До чего же хороши!», «Раньше Лиза смотрелась как бы самой самой ну Гарик растёт и превращается в большого мальчика», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео, в котором можно увидеть, как Гарри и Лиза в строгой школьной форме выходят на линейку. При этом мальчика ведет за руку некая женщина, вероятно – учительница. В какой-то момент Гарри смотрит прямо в снимающую его камеру, а затем улыбается и подмигивает. Выглядит он при этом как настоящая знаменитость.

Напомним, бескомплексная Алла Пугачева с раздвинутыми ногами преподала урок мастерства.

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