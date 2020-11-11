Российский артист Николай Басков нашел новых поклонников в лице детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Знаменитый певец разместил на своей странице в "Инстаграм" забавое видео, в котором близнецы спели его новую песню, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Недавно Николай Басков выпустил совместный трек "Дико тусим" с молодым исполнителем Даней Милохиным. Оне решил показать, как его молодежный проект набирает популярность на примере Гарри и Елизаветы Галкиных. Малыши на радость другу семейства исполнили отрывок из песни, энергично танцуя даже без музыки. Девочка нарядилась в строгий серый костюм и лакированные сапожки, а ее брат надел ботинки, футболку и темно-синие джинсы.

"Моя аудитория с каждым днём становиться всё моложе 🔥🤪 вот и Гарри с Лизой Галкины подхватили наш взорвавший хит "Дико тусим", - поделился Басков своими эмоциями в описании.

Пользователи "Инстаграм" оценили музыкальный талант детей в комментариях, даже звездный отец Максим Галкин не удержался:

"Красавец и красавица и причём очень голосистые"; "Какая преласть детишки такие милые . конечно к тебе мое мило солнышко , Колюшка будут тянуться и дети и молодежь ты же очень хороший а дети отлично чувствуют хороших людей"; "Высший пилотаж устроили челлендж классная подтанцовка, Молодцы дети Галкины похвалили вас!!! Потом все пресоединятся к такому шикарному Хиту".

Напомним, что сын Пугачевой и Галкина показал, каким проказником растет: «Все девчата будут наши»

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