Короля поп-сцены Филиппа Киркорова застукали в неожиданной компании
Архивный кадр в своем Instagram опубликовал фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин.
Так, фотограф опубликовал кадр со съемок фильма "Сваты. Новый год", который является продолжением популярного сериала.
В кадре засветились Филипп Киркоров, его фаворитку Анастасию Стоцкую и молодого Сергея Лазарева.
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На снимке король поп-сцены предстал в длинной шубе, а его фаворитка Анастасия Стоцкая, чьи дети очень похожи на Филиппа Киркорова, в белой шубе и с оголенными ногами внимательно слушает популярного певца Лазарева.
"Филипп, Вы на высоте...", "Какой прекрасный добрый юмор ! И никакой пошлости, почему бы и дальше не снимать такие фильмы и клипы?", "Браво, Филипп", - написали фанаты в комментариях.
Стоит отметить, что съемки фильма "Сваты. Новый год" проходили в 2010 году.
Отметим, что в СМИ упорно ходят слухи о том, что певица Анастасия Стоцкая, которую некоторое время продюсировал Филипп Киркоров, якобы родила детей именно от короля поп-сцены.
Российская певица украинского происхождения замужем за бизнесменом ресторатором Cергеем Абгаряном, который, как и Киркоров, имеет армянские корни. В этом то и заключается причина схожести детей Стоцкой с детьми Киркорова.
Напомним, что Анастасия Стоцкая огорошила, показав подросшего сына
Также Politeka писала, что Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в строгом костюме
А еще Politeka сообщала, что подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым.