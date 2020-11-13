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Короля поп-сцены Филиппа Киркорова застукали в неожиданной компании

Архивный кадр в своем Instagram опубликовал фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин.

Так, фотограф опубликовал кадр со съемок фильма "Сваты. Новый год", который является продолжением популярного сериала.

В кадре засветились Филипп Киркоров, его фаворитку Анастасию Стоцкую и молодого Сергея Лазарева.

На снимке король поп-сцены предстал в длинной шубе, а его фаворитка Анастасия Стоцкая, чьи дети очень похожи на Филиппа Киркорова, в белой шубе и с оголенными ногами внимательно слушает популярного певца Лазарева.

"Филипп, Вы на высоте...", "Какой прекрасный добрый юмор ! И никакой пошлости, почему бы и дальше не снимать такие фильмы и клипы?", "Браво, Филипп", - написали фанаты в комментариях.

Стоит отметить, что съемки фильма "Сваты. Новый год" проходили в 2010 году.

Отметим, что в СМИ упорно ходят слухи о том, что певица Анастасия Стоцкая, которую некоторое время продюсировал Филипп Киркоров, якобы родила детей именно от короля поп-сцены.

Российская певица украинского происхождения замужем за бизнесменом ресторатором Cергеем Абгаряном, который, как и Киркоров, имеет армянские корни. В этом то и заключается причина схожести детей Стоцкой с детьми Киркорова.

Напомним, что Анастасия Стоцкая огорошила, показав подросшего сына

Также Politeka писала, что Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в строгом костюме

А еще Politeka сообщала, что подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым.