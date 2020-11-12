Российский комик Максим Галкин удивил поклонников фотографией из лифта

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором заснял себя в роскошном лифте. Как известно, Галкин с Пугачевой и детьми живет в роскошном дворце с огромной территорией вокруг. В их доме есть лифт, выполненный в лучших традициях дорогих особняков.

«Домашний лифтолук», - подписал снимок Галкин.

За несколько часов пост комика собрал почти 70 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов. Но не обошлось и без критики. Одни поклонники заметили рога, которые случайно появились над головой комика. Другие же раскритиковали Галкина за то, что он хвалится роскошным имуществом и указали ему на место.

«Не хочу шутить про рога, которые я вижу», «У такого мужчины, не могу быть рога))», «Максим , удалите фото.. рога вам не идут», «Максим, Вы сейчас похожи на доброго оленя, потому что там узоры у вас над головой в виде оленьих рогов», «Опять кичемся. Надоело уже. Сидел бы со своей бабушкой в своём замке и катал бы ее на своём лифте. Противно уже», «Шикарный лифт у вас! Да и хозяин огонь, что греха таить», «Какой красивый лифт. Почему то напомнил мне о Гарри Поттере», - пишут пользователи сети.

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