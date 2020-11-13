Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в максимально жарком образе

На кадрах Анастасия позирует в черном купальнике, сидя на коленках. Красотка соблазнительно выгибалась и демонстрировала аппетитные формы. Грудь прямо выпирала из крохотного бикини, но это длинноволосую звезду совсем не смущало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет детка", "Доброе утро, моя принцесса", "Видеть Анастасию на ее репетициях - всегда зрелище, всегда знаешь, что увидишь красивую, сексуальную и очень чувственную женщину. На нее потрясающе смотреть. Это женское совершенство", "Ты женщина моей жизни", "Что мне делать без тебя?", "ты действительно самая красивая женщина в мире для меня И я так сильно тебя люблю, что очень хочу провести с тобой видеозвонок".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко похвасталась роскошным видом в бикини не по размеру.

Пикантное фото, на котором она позировала в салатовом купальнике с тонкими лямками, собрало несколько сотен комментариев. Многие были поражены образом Квитко, ведь девушка снова надела бикини не по размеру, посветив при этом пышным бюстом.

Напомним, русская Кардашьян с трудом прикрыла бюст веревочками вместо бикини

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