Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила жаркие развлечения в кораловом бикини

Девушка любит яркий отдых, поэтому старается делиться фото в довольно смелых образах. Об этом пишет Politeka.net. Анастасия всегда делает акцент на фигуре, ведь обладает шестым размером бюста при тоненькой талии в 60 см. Из-за таких пропорций ее вид кажется неестественным, а потому горячо обсуждается в социальной сети Инстаграм.

Квитко же это ничуть не смущает – девушка продолжает активно делиться фото, показывать на видео, как отдыхает на пляже и ли загорает на яхте в солнечную погоду. Как видно на представленных кадрах, Настя развлеклась в очередной раз в необычном купальнике кораллового цвета.

Глубокие вырезы, смелые образы и яркий вид не оставят никого равнодушными – девушка покрутилась перед камерой для того, чтобы показать достоинства с разных ракурсов.

«Жизнь прекрасна👑 наслаждаюсь своим бикини», - написала Квитко под постом.

Поклонники не остались в стороне:

«Просто роскошная девочка; Супер. Красивые ноги❤️😍; Как мило и красиво❤; Драгоценный вид!; Красотка!; Боже, тебе нужен "удар", хорошо; Какое восхитительное и красивое искушение ты красивая девочка, очень вкусно; Я люблю тебя, это очень вкусно вкусно и многое другое ⚘⚘🔥; Какая чувственность; они у тебя большиеОпределенно, самая красивая из женщин, ты - драгоценный символ; Какое удовольствие ты красивая».

Мы также писали, что пышногрудая модель не скрывает свои формы и показывает их при любом удобном случае. Девушка не только может без смущения раздеться на камеру, но и показать много лишнего, совершенно не беспокоясь о цензуре. Тем не менее, в Инстаграм она публикует только смелые кадры в белье.

Модель рекламирует нижнее белье не первый год, поэтому знает, как подобрать наиболее привлекательный кадр для съемки. Фото Квитко в черных кружевных штанах и едва заметно микро-бикини произвело впечатление на фанатов, ведь девушка показала во всей красе неестественно огромные ягодицы.

Вот как реагируют в сети на пикантные фото Квитко:

«Это тело не может быть "естественным", это невозможно;ты выглядишь очень вкусно в этом костюме😍😍; Шедевр красоты 🤯❤️;Милый восторг 🔥🔥; Красивая посылка завораживающей красоты и обаяния тела; такая милая девушка».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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