Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала пикантный кадр из отдыха в новом бикини

Анастасия смогла покорить поклонников одним лишь фото. Все дело в том, что красотка надела необычный желтый бикини, совсем не скрывающий ее достоинств. Крошечная ткань не смогла скрыть бюст шестого размера и тонкую талию. Примечательно, что при весе 70 килограмм при низком росте девушке удается выглядеть заметно стройнее, чем обычно.

Квитко позировала к объективу боком, чтобы показать тем самым не только выскользнувшую грудь из-под тонкой ткани купальника, но еще и посветить неестественно пышными бедрами. Анастасия удачно выгнулась рядом с камерой и произвела бурный эффект на поклонников.

«Хорошая погода напомнила мне эту фотографию. Хороших дней☀️», - пишет Настя под постом.

Вот что отвечают фанаты:

«Как бы скрывала лишнее, но совсем не скрыла лучшее😍😘😙; Красиво❤; Моя любовь❤ ты и твои морковки️❤; У тебя красивое и великолепное лицо. Я новичок в вашем модельном бизнесе. Ты красивая женщина; Она потрясающая❤️❤; ваша чувственность - это бесконечность среди множества бесконечностей; Интересный вариант.и одета и голая одновременно)рты пооткрывали все); Просто наденьте желтый цвет».

Ранее мы сообщали, что неестественные пропорции тела сделали девушку популярной довольно быстро после первой же профессиональной фотосессии. А после того, как Квитко завела Инстаграм, ее известность выросла в разы.

Сейчас она живет в США, постоянно отдыхает на пляже и снимается в фотосессиях для онлайн магазинов на побережье довольно часто. Рекламирует Квитко в основном купальники, потому в ее профиле в социальной сети довольно неоднозначные фото.

На кадрах, представленных Квитко недавно, можно заметить, что шестой бюст девушки скрыть не так и просто. Она практически всегда без лифчика, а потому ее грудь попросту вываливается из глубокого и даже неприлично открытого декольте. Вырезы на талии придали образу большей пикантности, а стяжки на ягодицах на середине черного платья подчеркнуло пышные достоинства Насти.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов