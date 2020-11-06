Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала огромные достоинства в прозрачных штанах

Пышногрудая модель не скрывает свои формы и показывает их при любом удобном случае. Об этом пишет Politeka.net. Девушка не только может без смущения раздеться на камеру, но и показать много лишнего, совершенно не беспокоясь о цензуре. Тем не менее, в Инстаграм она публикует только смелые кадры в белье.

Модель рекламирует нижнее белье не первый год, поэтому знает, как подобрать наиболее привлекательный кадр для съемки. Фото Квитко в черных кружевных штанах и едва заметно микро-бикини произвело впечатление на фанатов, ведь девушка показала во всей красе неестественно огромные ягодицы.

Вот как реагируют в сети на пикантные фото Квитко:

«Это тело не может быть "естественным", это невозможно;ты выглядишь очень вкусно в этом костюме😍😍; Шедевр красоты 🤯❤️; Шикарный; Красивый наряд и потрясающая фигура 👏; где эмоции.? Мм; Боже мой, вкусно; Какой вид, кроме твоего хвоста, детка, ох боги..; Могу я откусить это яблоко ???; Это уже слишком❗; Милый восторг 🔥🔥; Красивая посылка завораживающей красоты и обаяния тела; такая милая девушка».

Так, девушка завела Инстаграм шесть лет назад, когда еще мало кто из моделей занимался блогингом. Все фото модели в откровенных стилях сразу оказались в центре обсуждений. Теперь модель работает с магазинами одежды и часто устраивает им рекламу даже во время отдыха. Так как Квитко любит развлекаться на пляже, многие из ее лучших фото сделаны именно там.

На снимке видно, как модель позирует в дизайнерском розовом бикини довольно насыщенного оттенка и показывает ягодицы, поражая их размером. Девушка смогла действительно впечатлить фанатов:

«Идеальная дамочка👌; Я люблю тебя, девочка; Я хочу это пожалуйста; Ваша красота может легко превратить скучный день в отличный; Хорошая фотка; Ты как хрустящая картошка; Вы восхитительны. Мне это нравится; 🔥вау очень мило; Очень красиво; Я люблю тебя ❤️😍🌹».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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