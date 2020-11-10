Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала жаркий образ в платье с глубоким декольте

Анастасия является одной из самых обсуждаемых русских моделей с пышными формами и фигурой. Об этом пишет Politeka.net. Неестественные пропорции тела сделали девушку популярной довольно быстро после первой же профессиональной фотосессии. А после того, как Квитко завела Инстаграм, ее известность выросла в разы.

Сейчас она живет в США, постоянно отдыхает на пляже и снимается в фотосессиях для онлайн магазинов на побережье довольно часто. Рекламирует Квитко в основном купальники, потому в ее профиле в социальной сети довольно неоднозначные фото.

На кадрах, представленных Квитко недавно, можно заметить, что шестой бюст девушки скрыть не так и просто. Она практически всегда без лифчика, а потому ее грудь попросту вываливается из глубокого и даже неприлично открытого декольте. Вырезы на талии придали образу большей пикантности, а стяжки на ягодицах на середине черного платья подчеркнуло пышные достоинства Насти.

Вот что пишут в сети:

«Красивая фигура 👌👌❤️;Люблю свою малышку, очень годная форма 🔥🔥; Такая милая горячая большая спина🔥 сейчас рванет🔥😍; Хорошая спина правда😚🎸💖; формы из космоса; Как ты такая идеальная?; Спереди 🔥;да да ты хорошо выглядишь в этом черном платье 💙 ♥; Вторая фотка просто жесть😂🤣; Оглушающий вид; Все вышеперечисленное 😍😍 но желательно спереди, чтобы увидеть твое красивое лицо 😉; Совершенство здесь. ❤️; Идеальное тело ... так жарко ... 🔥».

Мы также писали, что Анастасия всегда делает акцент на фигуре, ведь обладает шестым размером бюста при тоненькой талии в 60 см. Из-за таких пропорций ее вид кажется неестественным, а потому горячо обсуждается в социальной сети Инстаграм.

Квитко же это ничуть не смущает – девушка продолжает активно делиться фото, показывать на видео, как отдыхает на пляже и ли загорает на яхте в солнечную погоду. Как видно на представленных кадрах, Настя развлеклась в очередной раз в необычном купальнике кораллового цвета.

Глубокие вырезы, смелые образы и яркий вид не оставят никого равнодушными – девушка покрутилась перед камерой для того, чтобы показать достоинства с разных ракурсов.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов