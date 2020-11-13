Российская певица Алла Пугачева пять раз была замужем, и это только официальные браки

Как сообщает Politeka.net, у примадонны было также много романов и творческих дуэтов, которые также часто заканчивались интрижками.

Первым мужем артистки был цирковой артист Миколас Орбакас. Он прожил с певицей четыре года. В этом браке родилась Кристина Орбакайте. Пара рассталась из-за насыщенных гастрольных графиков, но сохранила теплые отношения.

После брака у Аллы была короткая интрижка с музыкантом Константином Орбеляном, который помог певице попасть в коллектив «Веселые ребята».

Позже она встречалась с музыкантом коллектива Павлом Слободкиным.

Вторым мужем Аллы стал кинорежиссер Александр Стефанович. Брак продлился 3 года.

Около восьми лет Пугачева прожила с концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Мужчина вспоминал, что Алла всегда жила вне понятия «Семья». Творчество для нее было всегда на первом месте.

Примерно в это время у Пугачевой вспыхнул недолгий роман с Владимиром Кузьминым.

В начале 90-х артистка встречалась с экс-боксером Сергеем Челобановым, с которым даже снялась в одном клипе. Ради смазливого парня, который был младше ее на 10 лет, артистка обратилась к пластическим хирургам.

Самый знаменитый брак с Филиппом Киркоровым был заключен в 1994 году.

Из рук артиста Пгуачева порхнула прямо в объятия самого молодого своего мужа, Максима Галкина.

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