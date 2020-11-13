Доллар внезапно взвинтят, курс валют от НБУ удивит цифрами: что будет с гривной

Курс валют в Украине 13 ноября коварно нападет на гривну, цифры на межбанке удивят переменами.

Сегодня межбанк откроется с невероятного скачка американского доллара. Гривна потеряет 3,53 пункта. К средине прошлого дня доллар подскочил на 2,95 гривны.

Похожая картина будет и с курсом евро. Он подскочит на 12,19 гривны.

Курс валют от НБУ на 13 ноября, согласно прогнозу, будет следующим:

100 долларов – 2819,63 гривны;

100 евро – 3326,6 гривны.

Штрафы за неношение масок будут выписывать по-новому, в Минздраве дали разъяснение: «Дистанция уже не важна…»

Защитные маски во время карантина нужно надевать во всех общественных местах.

Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, носить маски на улице не нужно, но везде, где есть скопление людей (например, на остановках), надевать их следует. Везде, где расстояние между людьми составляет менее метра, нужно носить маски.

Штрафовать за отсутствие маски будут прямо на месте. Как объяснил Степанов, механизм наложения штрафов будет похож на механизм взыскания штрафов во время нарушения правил дорожного движения. Ранее протоколы составлялись на месте происшествия и передавались в суд. Теперь же штрафы будут выписывать сразу на месте.

«Штрафы будут выписываться за нахождение без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться», - объяснил Степанов.

На зарплаты украинцев выделяют миллионы, кто и за что получит помощь: "Дополнительно..."

Украинцы смогут получить дополнительные выплаты после введения карантина выходного дня.

В связи с новыми ограничениями программы "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" решили адаптировать под нужды украинского бизнеса, который сильно страдает из-за эпидемии. Подробности встречи с бизнесменами пресс-служба Минэкономразвития раскрыла на официальном сайте.

Так бюджет проекта "Частичная безработица" расширили, чтобы компенсировать предприятиям часть расходов и пресечь массовые увольнения из-за банкротства.

"К существующему бюджета программы, дополнительно выделено средств на сумму 80 млн грн. Главная цель - помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время", - пишет пресс-служба.

В рамках развития кредитной программы "5-7-9" в правительстве рассматривают варианты расширения участников после увеличения максимального порога годового дохода компаний; использования дохода за отчетный период 2020 года; залога и введения портфельных гарантий (государство сможет покрывать до 80% суммы); ослабление условий для фонда оплаты труда.

Зеленский рассказал о своем самочувствии прямо из палаты, как выглядит больной президент: «Третий день я…»

Владимир Зеленский прямо из больницы рассказал о своем самочувствии и о том, как протекает его болезнь.

Вечером 12 ноября Зеленский записал видеообращение к украинцам.

«Чувствую я себя достаточно хорошо. Спасибо, кстати, думаю большая заслуга это именно ваша поддержка… Третий день я пребываю на самоизоляции. Но я не самоизолировался от работы и работаю дистанционно. Органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. У меня в эти дни проходят совещания, важные телефонные разговоры», - рассказал Зеленский.

Отметим, что в палате в Феофании для президента оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. Для этого установлена спецсвязь.

Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры: "А обещал в обычной больнице".

Как сообщала Politeka, Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента: "В палате установлена...".

Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".