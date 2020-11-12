Украинцы смогут получить дополнительные выплаты после введения карантина выходного дня

Как сообщает Politeka.net, в связи с новыми ограничениями программы "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" решили адаптировать под нужды украинского бизнеса, который сильно страдает из-за эпидемии. Подробности встречи с бизнесменами пресс-служба Минэкономразвития раскрыла на официальном сайте.

Так бюджет проекта "Частичная безработица" расширили, чтобы компенсировать предприятиям часть расходов и пресечь массовые увольнения из-за банкротства.

"К существующему бюджета программы, дополнительно выделено средств на сумму 80 млн грн. Главная цель - помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время", - пишет пресс-служба.

В рамках развития кредитной программы "5-7-9" в правительстве рассматривают варианты расширения участников после увеличения максимального порога годового дохода компаний; использования дохода за отчетный период 2020 года; залога и введения портфельных гарантий (государство сможет покрывать до 80% суммы); ослабление условий для фонда оплаты труда.

Представители бизнеса также пожелали увеличить действующие лимиты финансовой поддержки в грантовых программах.

Ранее в Гоструде рассказали, что во время карантина украинцам положен отпуск до 15 календарных дней по семейным обстоятельствам, правда, без сохранения зарплаты. Работникам, учреждения которых простаивают, могут потребовать компенсацию не менее двух третей тарифной ставки по окладу. Часть этих выплат ложатся на плечи работодателям, а остаток - на Службу занятости (пособие по безработице).

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