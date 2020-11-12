Ранее сообщалось о том, что зараженный китайским вирусом президент Владимир Зеленский проходит лечение дома

По новым данным, гарант и председатель Офиса Президента Андрей Ермак, тест которого также оказался положительным, находятся сейчас в больнице "Феофания" - правда в отдельных изолированных палатах, без возможности встречаться. Между собой они общаются по телефонной связи. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Украинской правде".

По его словам, в больнице есть специальный оборудованный кабинет, где установлена спецсвязь, в котором Зеленский проводит селекторные совещания. При этом он находится один в помещении.

Подоляк отмечает, что и у президента, что и у главы ОП стандартный график работы.

"Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

До этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщала, что ее начальник пребывает дома - из симптомов у него только немного повышенная температура.

"Президент чувствует себя хорошо... Он бодр и в хорошем настроении. Он будет работать из дома, где будет находиться в изолированном помещении. Он будет следить за здоровьем, будет находиться под наблюдением врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление и легкую форму протекания болезни", - говорила Мендель.

При этом появилась информация, что она также больна китайским вирусом. Об этом пишет "Обозреватель".

Якобы Мендель получила положительный результат теста примерно за неделю до того, как заболел Зеленский и Ермак.