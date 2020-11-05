Известная певица Санта Димопулос, которая является фавориткой судей в шоу "Танці з зірками", покорила совершенными формами в платье

Экс-солистка «ВИА Гры» принимает участие в популярном шоу, в котором смогла поразить зрителей и судей, сообщает Politeka.net. Роскошная брюнетка каждый раз предстает в красивых образах, которые подчеркивают ее красоту.

В этот раз Димопулос появилась в платье, которое оголило ее спинку. Наряд был телесного цвета, а красная бахрома придавала идеального акцента образу.

Макияж с акцентом на глаза смотрелся восхитительно и подчеркивал карие глаза знаменитости.

Партнер звезды, Макс Леонов, также позировал в красном костюме, посветив торсом в распахнутой рубашке.

"Легким танцевальным движением мы заходим... на обложку журнала VIVA! ❤️ Конечно, хотелось бы по этому поводу устроить вечеринку с игристым, но воскресенье и прямой эфир на носу... поэтому мы с @maksleonov_official идём репетировать дальше 😅 А сейчас я просто хочу сказать это ещё раз: Мы на обложке VIVA!💥 Урааааа!!!😍", - написала Санта.

За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Красивые и достойны этого!!!", "Какие же вы красивые!!!😍 😘", "Вау супер вы идеально выглядаете🔥", "Красивые и достойны быть на обложке журнала ❤️❤️ и быть победителями "Танцев со звездами" 😉", "Санта🔥🔥🔥 молодец, вперёд! реализуйся максимально❤️", "Сразу понятно вот они победители", "Звезда. Приятно смотреть", "Только победы!!!📣👍❤️🌹🤩🤩🤩🔥🔥", "Вы лучшие!!🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.