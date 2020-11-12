Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников, примеряв странный наряд

Как рассказывает Politeka, кадр знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«И клип снимаем с Леной на песню «До дна». Обожаю быть в творческом процессе», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Волочкова позирует в странном «золотом» наряде, до неприличия расставив ноги. Однако пользователи сети больше обратили внимание на лицо балерины.

«По-другому ваша песня называться не может», «прям Ихтиандр во всей красе!», «на дне!», «зачем же так портить клип?», «название соответствует поведению и пристрастию», «а с ногами что. Плохой фотомонтаж 😔правая ножка, пи**ит немножко», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников, вспомнив былые заслуги

«Сегодня день Анастасии.🙏 Я поздравляю с именинами всех, кто наречён этим красивым именем🙏🌺 Моя мамочка привезла мне мои архивные записи. Из которых я нашла очень трогательную для меня...» - говорится в сообщении.

В то же время сама балерина признается на кадрах она запечатлена в очень сложный для своей жизни момент.

Напомним, что Волочкова в непристойном платье опозорилась рядом с новой мачехой дочери: "Чупа-Чупс на палочке".

Как сообщала Politeka, Волочкова раскорячилась в непристойных позах перед молоденькими красавицами: "Недолюбленная тетенька".

Также Politeka писала, что распутная Волочкова засветила лишнее в ультракороткой комбинации: "Не стыдно".