Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников, вспомнив былые заслуги

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Сегодня день Анастасии.🙏 Я поздравляю с именинами всех, кто наречён этим красивым именем🙏🌺 Моя мамочка привезла мне мои архивные записи. Из которых я нашла очень трогательную для меня...» - говорится в сообщении.

В то же время сама балерина признается на кадрах она запечатлена в очень сложный для своей жизни момент.

«Во времена гонений и травли против меня, я годы не выступала в родном Санкт-Петербурге.. И спустя это время мы с мамой организовали тогда мой сольный благотворительный концерт на сцене БКЗ "Октябрьский" в Питере. Все зрители были и тогда приглашены бесплатно. А ведущим этого проекта был Святослав Бэлза.🙏 Этого мэтра уже нет в живых.. Но его слова и оценка меня навсегда в моей памяти», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что комментарии у Волочковой, уже по традиции, были закрыты. Причиной этого является чрезмерное количество хейта со стороны поклонников. Люди обвиняют ее в двуличии.

Напомним, что Волочкова в непристойном платье опозорилась рядом с новой мачехой дочери: "Чупа-Чупс на палочке".

Как сообщала Politeka, Волочкова раскорячилась в непристойных позах перед молоденькими красавицами: "Недолюбленная тетенька".

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