Популярная российская актриса Кристина Асмус, которая развелась с шоуменом Гариком Харламовым, огорошила выходкой на камеру
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Вдогонку ко вчерашнему посту. Пусть в кадре я буду не такая худая, зато тепло», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Асмус позирует сперва в наряде без штанов, параллельно надевая сразу несколько колгот и джинсы.
«Ты это где? Где-то в каюте?», «а кто тебя снимает?», «напомним Гарику, как ты раздеваешься», «чтобы режиссеры больше не раздевали», «воу,капустка))) можно ведь термобелье купить)) есть отличное из шерсти мериноса!!! Оно и греет, и когда жарко - в нем не потеешь», «а я думала, что билет без багажа оказался», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила поклонников признанием, почему в ближайшее время она будет «как зомби»
«Вышла я сегодня в 5 утра на съёмки, а на улице -2!! 🥶 Ну блин.., я так не играю 🤪 Самое неприятное время для меня начинается... 🙈 До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂)», - говорится в сообщении.
Напомним, что Асмус показала, как изменилась их с Харламовым дочка после развода, кадры.
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