Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала довольно пышные формы на пляже

Молодая альтернативная модель корейского происхождения Ким Ли является начинающим блогером в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. После того, как девушка снялась для модного мужского журнала, она начала активно сотрудничать с магазинами и даже смогла увеличить свою аудиторию за рекордно короткий срок.

Сейчас модель продолжает работу над кадрами для глянца и примеряет на съемках самые смелые образы, которые поражают сеть своей пикантностью. Брюнетка может похвастаться пышной фигурой, упругими формами и довольно пухлыми губами, которые всегда подкрашивает даже на пляже, чтобы казаться более яркой.

Как видно на фото, девушке есть что показать в целом. И хотя во время солнечной погоды она скрывает лицо и прячется за солнцезащитными очками, её образ в целом выглядит довольно хорошо. Акцент на ягодицах в коричневом монокини спровоцировал под фото бурные обсуждения:

«Хммм❤️🇨🇿; мне очень нравится такой вид🔥🔥; это просто сказочная девочка😍; огненная леди🔥🔥; одни мысли о зависти, такие формы большие!; Торт с ягодами😍; Определенно лучший образ, кажется такой стильной; Совершенство !! 🤩😍; У вас есть контроль над своей самооценкой. Вот это сила; Ты очень-очень милая, нежная, сексуальная и красивая девушка Кимли 😍; Милая девочка ❤🥂⚘».

Мы также писали, что Ким Ли снимается для мужских журналов и акцентирует внимание на своем теле, показывая достоинства в одном белье. Чаще всего при этом Ли не переходит черту и демонстрирует жаркие фото осторожно.

Чтобы оставалась некая интрига, стройная красотка показывает лишь самые удачные кадры, на которых полностью не раздевается. В этот же рай Ким удалось привлечь внимание благодаря яркому цветному костюму, состоящему из тесного топа и лосин с завышенной талией малинового оттенка.

Ким также нанесла яркий макияж в тех же тонах, что и ее одежда, а также сделала акцент на своих глазах. Нагнувшись у руля велосипеда, девушка выглядела более чем соблазнительно и повеселила сеть выбором наряда в целом.

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