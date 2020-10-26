Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова впечатлила соцсети игривым образом
Как пишет Politeka, ссылаясь на странчку знаменитости в Инстаграм, на сей раз Даша выбрала для позирования спортивный-черно белый костюм. Звезда в очередной раз поразила подтянутой стройной фигурой, которую не в состоянии скрыть даже свободная одежда и свежим цветом ухоженного лица.
"Сияй 💫✨", – коротко призвала Ульянова своих многочисленных подписчиков.
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Фанаты не остались равнодушными к просьбе Даши. Однако некоторым не понравилась новая прическа звезды.
"Как можно так рукожопо накрутить 🙈макушка мимо кассы,такие красивые волосы.... Ух.боец🐿белочка🌰...да орешки все грызет!🌎 Красотка❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤤🤤🤤🤤 Ваааааууууу😍😍😍😍😍 Красотка😍 С кудрями по-новому выглядите) Вам очень идёт😍 Очень красивая 😍 ", – написали они в комментариях.
Ранее мы писали, что Даша Ульянова поностальгировала о съемках в проекте, который сделал ее знаменитой Она поделилась фотографией, на которой позирует с розой, полученной от холостяка.
На ней – шифоновое платье персикового цвета с белыми вставками, украшенное перьями.
Даша рассказала, что посмотрела первый выпуск шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной и поделилась впечатлениями.
Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».
Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».
Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".