Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова впечатлила соцсети игривым образом

Как пишет Politeka, ссылаясь на странчку знаменитости в Инстаграм, на сей раз Даша выбрала для позирования спортивный-черно белый костюм. Звезда в очередной раз поразила подтянутой стройной фигурой, которую не в состоянии скрыть даже свободная одежда и свежим цветом ухоженного лица.

"Сияй 💫✨", – коротко призвала Ульянова своих многочисленных подписчиков.

Фанаты не остались равнодушными к просьбе Даши. Однако некоторым не понравилась новая прическа звезды.

"Как можно так рукожопо накрутить 🙈макушка мимо кассы,такие красивые волосы.... Ух.боец🐿белочка🌰...да орешки все грызет!🌎 Красотка❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤤🤤🤤🤤 Ваааааууууу😍😍😍😍😍 Красотка😍 С кудрями по-новому выглядите) Вам очень идёт😍 Очень красивая 😍 ", – написали они в комментариях.

Ранее мы писали, что Даша Ульянова поностальгировала о съемках в проекте, который сделал ее знаменитой Она поделилась фотографией, на которой позирует с розой, полученной от холостяка.

На ней – шифоновое платье персикового цвета с белыми вставками, украшенное перьями.

Даша рассказала, что посмотрела первый выпуск шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной и поделилась впечатлениями.

Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».

Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".