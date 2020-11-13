Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала новый образ перед съемками

В последнее время Анастасия старается оградить себя от негатива в сети и активно скрывает доступ к своему аккаунту, а также убрала совсем комментарии к постам. Об этом пишет Politeka.net. Чтобы не видеть сотни едких комментариев, балерина также многим контентом делится в Стори.

Тем не менее, полностью избежать внимания ей все же не удается. Дело в том, что на анти-фанатских группах сразу же собираются все самые неудачные кадры звезды и даже подмечают фотошоп, при помощи которого Волочкова пытается скрыть недостатки.

Несколько часов назад она выставила фото, на которых позировала в гримерке во время работы над новым образом. При этом ее завитые на бигуди желтые волосы и провальный макияж был серьезно раскритикованы многими комментаторами, не обделили они вниманием и фото Анастасии с распахнутым халатом:

«И контрольный поцелуй 💋 в лоб 👍; А это кто с перекошенным ртом?; тундра тёмная 🤣; А сколько этой уродливой тётке лет?🤔; Леночку реально перекосило; Гарпии; Брови живут отдельной жизнью😂😂😂!!; Хоть бы подкрашивалась что ли 🤢.; ненакрашенная дико кривляющаяся Насосия..; Ну и рожи, одна другой краше🤦‍♀️; Обязательно висюны вываливать? Ну блин... Что ща тупое кривляние мордой???».

Также мы писали, как стало известно из заявлений самой Анастасии, она решила провести специальную тренировку – мастер-класс для идеального шпагата для молодых девушек. В прошлом году звезда уже устраивала нечто подобное, поэтому решила провести данное мероприятие снова.

В сети на анти-фанатских группах Анастасии поспешили напомнить, что образы балерины далеко не так скромны, как хотелось бы, а ее поведение на занятии вместе с комментариями заставляет желать лучшего.

«Прошлогодний мк от шпагатовны для молодых красавиц прошел на ура😈 в этом году приглашает снова😏», - сказано на странице в Инстаграм.

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